Krapuul op Mastodon

Je kan Krapuul nu ook volgen op Mastodon via deze site:

https://mas.to/web/@Krapuul

Onze Twitter-bots werken al jaren niet meer, dus we zijn overgestapt, ook al is het wat wennen, en het is handmatig.

Kom ook naar Mastodon, als je Twitter even wilt laten voor wat het is, je kan altijd weer terug, als het niet bevalt. Nu Twitter in de verkoop is, en de enige koper de “rijkste man ter wereld” is, is het nog interessanter om eens uit te vinden wat er nog meer voor onafhankelijke (open source) social media zijn.