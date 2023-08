Juli 1967, uit de Radio London Fab Forty. Tot mijn spijt – hoe moet ik het anders zeggen – komt het mij niet bekend voor. Misschien was ik net op vakantie buiten bereik…

Blue eyed soul noemen we het genre, Cliff Bennett-achtig. Zou het tussendoor wel een keer op de Northern Floor moeten doen.



King of the world, The Quik