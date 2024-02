Kom in actie! Red het groen van Amsterdam

Stopera Sandwich Boarden Elke doordeweekse dag maken we met minimaal 2 mensen een Stopera-ommetje. Startpunt is het beeld van Spinoza. Kom ook een keer meedoen! 💚

Klimaatwake: Wat moeten we doen om het tij te keren?

Elfde Klimaatwake in de Dominicus Kerk met Maurits Groen en onze Alies Fernhout. De Klimaatwakes zijn ontstaan vanuit onze grote zorg om de toekomst van de aarde. Die zorgen willen we met elkaar delen en inspiratie doorgeven. Met inspiratie vanuit de praktijk en van meerdere levensbeschouwingen. Maurits spreekt over of we het tij nog kunnen keren. Alies spreekt over de strijd om de Lutkemeerpolder groen te houden.

dinsdag 20 februari

19:30-21:30 uur

Actiebijeenkomst

Kom in actie! Voor de 21e staat op het programma 1) pers benaderen 2) brieven schrijven 3) groene organisaties aanschrijven. Je bent meer dan welkom! Geef je op en je krijgt bericht over de locatie, omgeving A’dam Centraal Station.

woensdag 21 februari

09:30-11:30 uur

– Ontleend inclusief uitgelichte afbeelding aan Red ons groen