Kolonisten voeren een pogrom uit nadat twee van hen zondag werden gedood

Updated Kolonisten in de buurt van Nablus zijn zondagavond begonnen met wat een echte pogrom genoemd mag worden nadat eerder op de dag twee kolonisten uit de nederzetting Har Bracha, twee broers Hillelen Yagel Yaniv 22 en 20 jaar oud, waren doodgeschoten toen zij door Huwwara reden. Hun auto werd eerst geramd en vervolgens werden zij door een Palestijn die een hemd droeg van de Lion’s Den verschillende malen beschoten voordat hij vluchtte.

De kolonisten trokken in groepen dorpen binnen en richtten daar een ravage aan. Een voorlopige balans geeft aan dat tenminste 30 huizen en 25 auto’s afbrandden, terwijl 9 families naar een veiliger plek werden geëvacueerd. Het geweld richtte zich op de dorpen Beita, Asira al-Qibliya, Busra en Huwwara. In Huwwara was het leger enkele uren de controle volstrekt kwijt. Eén Palestijn, de 37-jarige Samih al-Aqtash liep een schotwond op in zijn buik die hem fataal werd. Ruim een week geleden was hij in Turkije om slachtoffers van de aardbeving te redden. Een ander werd zeer ernstig gewond door een schot.

In totaal meldde de Rode Halve Maan dat er meer dan 100 gewonden waren. Andere bronnen spraken van 390 gewonden. Er is een Israelisch reservebataljon naar Huwwara gestuurd. Palestijnse persbureaus meldden dat Nablus, Huwware en andere dorpen volledig zijn afgesloten van de buitenwereld.

