Kolonist doodt man, en kolonisten verbranden auto’s en schieten een man in het hoofd

Een Palestijnse man is vrijdag doodgeschoten door een Israelische kolonist in de nederzetting Tene Omarim, die ligt in heuvels van Zuid-Hebron. Op dezelfde dag staken kolonisten van de nederzetting Adei Ad, één van de illegale buitenplaatsen van de nederzetting Shiloh, tenminste vijf auto’s in brand van boeren die hun land aan het bewerken waren. Dat gebeurde in Turmush Ayya en al-Mughayyir, twee plaatsen ten noordoosten van Ramallah. Ook werden tenminste 270 hooibalen verbrand.

Het ernstigst was dat er ook vijf boeren gewond raakten, van wie één ernstig met een schot in het hoofd. De overigen, die onder meer bewerkt werden met stenen liepen verwondingen en kneuzingen op. Militairen joegen later de Palestijnen weg. Ze versperden de meeste wegen naar al-Mushayyir en legden de bewoners een verbod van 14 dagen op om hun land te komen bewerken.

De doodgeschoten Palestijn in Tene Omarim werd later geïdentificeerd als de 28-jarige Alaa Kisiya uit Dhahiriya, een plaats die ligt ten zuidwesten van Hebron. Volgens de kolonist die hem doodschoot, een veiligheidsagent, kwam hij de nederzetting binnen met een mes. Van dat mes lieten ze ook een foto zien. Het zag er niet bijster gevaarlijk uit. Uiteraard wordt dit geval niet verder uitgezocht, daarom denk ik dat het verstandig is op te merken dat twijfel gerechtvaardigd lijkt, omdat a) niet iedereen die een mes bij zich heeft zodanig gevaarlijk is dat hij onmiddellijk dient te worden doodgeschoten. En dat b) er aanwijsbaar in het verleden is gemanipuleerd met messen, die bijvoorbeeld naderhand bij een doodgeschoten Palestijn werden neergelegd. Er zijn nu in 2023 157 slachtoffers van Israelisch geweld.

– Uitgelichte afbeelding: By Ghanem88 at English Wikipedia – Transferred from en.wikipedia to Commons., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3947423