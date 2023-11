Klimaatverandering in Irak gaat sneller dan mensen zich kunnen aanpassen

In Irak worstelt 60 procent van de boeren met watertekorten en verminderde oogsten door extreme droogte. Voor veel Irakezen, die na jaren van conflict de draad weer proberen opnemen, dreigt de klimaatverandering er voor een tweede keer voor te zorgen dat ze hun huis en land moeten verlaten.

Extreme droogte en ongunstige klimaatomstandigheden hebben het afgelopen plantseizoen niet alleen tot slechte oogsten en sociale spanningen geleid, maar ook de toegang tot marktsystemen belemmerd. Dit alles verhoogt de kans voor veel Irakezen op secundaire ontheemding. Dat zegt de Noorse Vluchtelingenraad (NRC) in een zopas verschenen rapport dat de situatie in landbouwgemeenschappen in Anbar, Kirkoek, Ninawa en Salah ad Din onder de loep neemt.

– Lees verder bij de bron, IPS

Uitgelichte afbeelding: Photo by Aram Sabah on Unsplash