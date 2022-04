Klimaatverandering en intensieve landbouw funest voor insecten

Klimaatverandering en intensieve landbouw pakken in diverse gebieden ter wereld funest uit voor insecten. In gebieden die veel met deze combinatie te maken hebben, is het aantal insecten met 49 procent verminderd, schrijven onderzoekers van University College London (UCL). Ze hebben hun onderzoeksresultaten gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De onderzoekers vergeleken uiteenlopende gebieden met elkaar. Ze ontdekten dat er een verband bestaat tussen de insectenstand, de mate van opwarming en de intensieve landbouw. Ze zagen insectenpopulaties zeer sterk achteruitgaan in gebieden die nog maar voor een kwart bedekt zijn met natuurlijke begroeiing. Daar zagen ze uitschieters omlaag tot 63 procent. In gebieden die voor driekwart of meer zijn bedekt met natuurlijke begroeiing liep de insectenstand ook wat terug, maar gemiddeld ‘slechts’ met 7 procent.

