Klaagzang over Biafra

Het Gemenebest is een gezellige liefhebbende familie. Hoe ze bij elkaar zijn gebracht, ach… (En nu Gabon, Rwanda, Moçambique ook lid zijn geworden is de vraag wel relevant aan het worden, want het zijn nooit Britse koloniën geweest). Maar Jamaica wil nu van het koningshuis en zelfs van het Gemenebest af.

De VS-linguïste van Biafraanse achtergrond Uju Anya had geen warme gevoelens jegens het Britse koningshuis. Zij wenste Elizabeth een sterfbed onder helse pijnen toe op twitter, wat haar een schorsing opleverde.

Zoveel boosheid over de vaste maar niet meer de belangrijkste schakel in de Engelse (!) geschiedenis van kolonialisme/imperialisme.

Hier valt zij uit over Biafra, de oorlog tegen dit zelfverklaarde onafhankelijke land werd in hoge mate gestuurd vanuit Westminster. “A quick kill” was het idee, en Shell hielp een handje bij het veroveren van de olievelden voor de exploitatie (zie hiervoor het Geopolbulletin uit die tijd).

Zowel voor Biafra als de deportatie van de Chagossianen tekende een Labour-regering, maar uiteraard stonden ook de Tories achter het beleid, en in het geval van Chagos hebben ze de deportatie voltooid.

“How can you forget a massacre?”@UjuAnya explains the British empire’s role in the genocide of 3 million Biafra people during Nigeria’s civil war.pic.twitter.com/73oA2hiTRc — AJ+ (@ajplus) May 6, 2023

– Uitgelichte afbeelding: videostill