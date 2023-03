Kinderarbeid mag weer in Arkansas

De Republikeinse gouverneur van Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, heeft een wetsvoorstel ondertekend dat het voor bedrijven makkelijker maakt kinderen te werk te stellen.



Voorheen moest de leeftijd van kinderen onder de 16 jaar geverifieerd worden voordat ze in dienst genomen mochten worden. Ook was schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Die toestemming is nu niet meer nodig.

Volgens een woordvoerder van Sanders is de wetgeving nodig om ouders te ontlasten (“an arbitrary burden on parents”). Bovendien kunnen minderjarigen op die manier makkelijker werk vinden, iets waar iedereen van profiteert. Of zo. Pure menslievendheid, dus.

Onlangs kreeg Packers Sanitation Services, een bedrijf dat in acht staten, waaronder Arkansas, actief was, een boete van $1,5 miljoen opgelegd omdat het minderjarigen onder gevaarlijke omstandigheden liet werken. Het bedrijf had – uiteraard illegaal – ten minste 102 kinderen tussen de 13 en 17 jaar oud in dienst genomen. De kinderen moesten met giftige chemicaliën werken en vlijmscherpe zagen schoonmaken.

Dat de ondertekening volgt op de aankondiging van de regering-Biden keihard op te zullen treden tegen de uitbuiting van migrantenkinderen, is vast ook geen toeval.

Bron: CNN

Uitgelichte afbeelding: kinderarbeid in de VS in 1906. Binnenkort mag het weer in Arkansas – Door Lewis Wickes Hine, restored by Michel Vuijlsteke – Library of Congress[1], Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6224489