Khamenei in brand gestoken

Zolang het kan: het beeld van de Opperste Leider van Iran, Ali Khamenei, wordt in zijn geboortestad Mashhad in brand gestoken. “Dood aan de dictator” scandeert de menigte.

Opmerkelijk dat zo’n beeld zomaar mag zoniet moet in Iran, niet?

Video of protesters in #Iran setting fire to a statue of Supreme Leader Ali Khamenei in Mashhad where he was born. #Mahsa_Amini pic.twitter.com/yuNqUwQh5l

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 23, 2022