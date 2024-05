Keert na de wolf ook de lynx terug naar België?

In België is plaats voor 75 lynxen, blijkt uit een studie in opdracht van het Wereldnatuurfonds. Tegen 2026 wordt 100 hectare geschikt terrein klaargemaakt voor de terugkeer van de dieren.

De lynx verdween honderden jaren geleden al uit België, maar recent werd hij verschillende keren gespot in de Semoisvallei. Daarom vroeg WWF aan experts van de Humboldt-universiteit in Berlijn om de potentiële terugkeer van de iconische diersoort te onderzoeken. Hun conclusie: ons land heeft ruimte voor de lynx. België en zijn aangrenzende regio’s kunnen geschikte habitat bieden aan zo’n 75 exemplaren in het wild. Ze stippen twee concrete hotspots aan: het westen van de Ardennen, aan de grens met het Franse Regionaal Natuurpark, en de Eifel, aan de grens met Duitsland.

Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: Door Christoph Anton Mitterer – P8122638, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42330811