De laatste song die Warren Zevon opnam, kort voordat hij overleed. De opnamen verliepen moeizaam: Warren was doodziek en moest verstek laten gaan toen de bandleden de muziek op band zetten. Het is Warren Zevon’s meest ontroerende song: de meester van de cynische observatie die voor één keer zijn ziel blootlegt en zijn vrienden vraagt hem niet te vergeten. Enkele dagen na het opnemen van Keep Me In Your Heart overleed Warren Zevon aan de gevolgen van longkanker.

Shadows are falling and I’m running out of breathKeep me in your heart for awhile

If I leave you it doesn’t mean I love you any less

Keep me in your heart for awhile

When you get up in the morning and you see that crazy sun

Keep me in your heart for awhile

There’s a train leaving nightly called when all is said and done

Keep me in your heart for awhile

Sha-la-la-la-la-la-la-li-li-lo

Keep me in your heart for awhile

Sha-la-la-la-la-la-la-li-li-lo

Keep me in your heart for awhile

Sometimes when you’re doing simple things

around the house

Maybe you’ll think of me and smile

You know I’m tied to you like the buttons on

your blouse

Keep me in your heart for awhile

Hold me in your thoughts, take me to your dreams

Touch me as I fall into view

When the winter comes keep the fires lit

And I will be right next to you

Engine driver’s headed north to Pleasant Stream

Keep me in your heart for awhile

These wheels keep turning but they’re running out

of steam

Keep me in your heart for awhile

Sha-la-la-la-la-la-la-li-li-lo

Keep me in your heart for awhile

Sha-la-la-la-la-la-la-li-li-lo

Keep me in your heart for awhile

Keep me in your heart for awhile