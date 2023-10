Kapitalist van de maand oktober: Pon & Porsche. Bestel de kijkdoos!

Au, au en nog eens au! Waarom moet Porsche, dat verdomde nazimerk-bij-uitstek, in godsnaam sterk stijgende winsten maken? Hier om de hoek, NB op de Anne Franklaan, staat er vrijwel altijd een open-kapmodel voor de deur. Honderd meter verderop woont een Joodse buurvrouw, geboren in 1939, die de oorlog in Laren heeft overleefd als tamelijk gelukkig onderduikstertje. Haar ouderloze ellende begon pas na de oorlog – maar dat was niet te vergelijken met Jodenvervolging.

De winst van het bedrijf wereldwijd steeg in de eerste negen maanden zo lees ik net, met 13% tot ruim € 30 miljard. Hoezo 13%? Wat gaat er dan allemaal zo fantastisch? Gisteravond mooie docu over de erfelijkheid van armoede gezien. Die blijkt dus écht erfelijk. Maar in de wereld van P – of die van Max Verstappen – bestaat dat allemaal niet. Fijn!

Afgelopen januari op was ik nog bij de Holocaustlezing en zag daar ook Balkenende – en natuurlijk vaste gasten als de opperrabbijn, de nieuwe nationale antisemitismebestrijder Eddo Verdoner en de voorzitter van het comité 4 en 5 mei.

Maar Balkenende heb ik wel eens gespot in zijn zwarte vierdeurs P… ik beschouw hem als een leipe stuntel, die het ook niet allemaal zo doorheeft. Is het mooi dat hij dan – desnoods in zijn P – daarheen komt? Er zijn in totaal ooit in Nederland bijna 22.000 P’s verkocht. Nederland, in de persoon van Ben Pon, was trouwens na de oorlog 1949 de eerste importeur van P’s ter wereld. Heerlijk!

Wat me ook bijzonder stoort is de schaamteloosheid van importeur Pon en de website van Porsche.nl. De prijzen staan erbij: van ongeveer een ton tot over de twee – u roept het maar. Maar je kunt als P-kind ook een kleurplaat bestellen, of kijkdoos of een spreekbeurtpakket. Wedden dat daar niet in staat dat stichter Ferdinand P volbloed nazilid was en eregeneraal in de SS?

Natuurlijk staat er ook niets in over de sjoemelsoftware voor brandstofgebruik die in 2018 in Duitsland ontdekt werd, en die tot het terugroepen van 700 Nederlandse Porsches leidde en een arrestatie van P-directeur Kerner in Duitsland.

En natuurlijk staat het beroemde ‘Porsche-arrest’ waarbij een P in Heesch (N-Br) vijf mensen doodreed in 1994 er niet in… Of dat ongeluk van die jonge Fleur uit Loosdrecht die daar in 2016 op de fiets met 167 per uur werd doodgereden waar je 50 mag… of de vier Nederlanders die in maart 2023 jaar stierven bij een ongeluk in Duitsland veroorzaakt door een P. Maar daar kan de importeur toch niks aan doen…?

En ik heb even het spreekbeurtpakket gedownload… inderdaad. Geen letter over de nazi’s – gore schaamteloosheid en ook nog geschiedvervalsing. Ik zal die jongens vragen dat pakket weg te halen. Maar de persvoorlichter is er niet.

Eigenlijk wil ik ze vragen zichzelf weg te halen…

