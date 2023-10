Kamervoorzitter Bergkamp doet oproep Israël te vernietigen in de ban

Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) heeft de leuze From the river to the sea, Palestine will be free in de ban gedaan. De leuze werd dinsdagavond tijdens het debat over de oorlog tussen Israël en Hamas gebruikt door DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle.

Het beste wat je van Van Baarle kunt zeggen, is dat hij tenminste eerlijk is: “…één staat met gelijke rechten voor iedereen, of je nou joods bent of moslim. Die staat heet Palestina”. Een stuk eerlijker dan die BIJ1-types die me met een schijnheilig vroom gezicht verzekeren dat ik de leuze niet op moet vatten als een oproep Israël te vernietigen, maar als een oproep tot “gelijkwaardigheid en vrijheid”.

Toen Sylvana Simons de leuze tijdens het debat wilde gebruiken, draaide Bergkamp de microfoon dicht: “Zolang ik hier voorzitter ben, wil ik deze zin niet horen in deze zaal.” Complimenten, ik wist niet dat ze het in zich had.

Uitgelichte afbeelding: By Levien Willemse – Democraten 66 (D66), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63775334