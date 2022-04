Just Stop Oil schort acties op tot maandag 25 april

Twee jonge betrokkenen bij Just Stop Oil hebben gisterochtend een brief aan de Britse premier afgeleverd. Nathan McGovern, 22, uit Coventry en Claudia Penna Rojas, 24, studente uit Latijns-Amerika lezen in de filmpjes hieronder respectievelijk de brief aan Johnson en de verklaring van Just Stop Oil voor.

In de brief kondigt de Just Stop Oil coalitie het besluit aan de activiteiten op te schorten tot 25 april, om de premier de gelegenheid te geven een verklaring namens de regering af te geven dat deze onmiddellijk alle toekomstige toestemming en vergunningen voor de exploratie, ontwikkeling en productie van fossiele brandstoffen in het Verenigd Koninkrijk zal stopzetten.