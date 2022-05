Journaliste Al Jazeera vermoord door het Israëlische leger

Het Israëlische leger (IDF) heeft op de Westelijke Jordaanoever, Shireen Abu Akleh, een journaliste van Al Jazeera, doodgeschoten. De 51 jaar oude journaliste deed verslag van een overval van het IDF op het Palestijnse vluchtelingenkamp toen ze een kogel in het hoofd kreeg. Ze overleed ter plaatse.

Volgens het IDF werd Abu Akleh doodgeschoten tijdens een vuurgevecht (‘clashes’) tussen het leger en Palestijnse militanten. In eerste instantie suggereerde het IDF zelfs dat Akleh doodgeschoten zou zijn door ‘Palestijnse terroristen’, maar dat wordt tegengesproken door én de beelden én getuigenverklaringen:

Footage shows the moments of Al Jazeera’s senior reporter Shireen Abu Aqla’s death. In appearance, Israeli footage that says there was a Palestinian cross fire doesn’t fit with this location. She is also wearing a helmet and body armour. pic.twitter.com/fYCMQqxlxf — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 11, 2022



Volgens Akleh’s collega Ali al-Samoudi, die door het IDF in de rug werd geschoten, waren er geen gewapende Palestijnse eenheden in de buurt: “We gingen de aanval van het Israëlische leger filmen en plotseling schoten ze ons neer zonder ons te vragen te vertrekken of te stoppen met filmen. De eerste kogel trof mij en de tweede kogel trof Shireen. Ze hebben haar in koelen bloede vermoord omdat het moordenaars zijn die gespecialiseerd zijn in het doden van het Palestijnse volk”. Ali al-Samoudi’s toestand is stabiel.

Akleh had de Amerikaanse nationaliteit, dus ontkwam de VS-ambassadeur in Israël er niet aan de wereld te verblijden met de obligate tweet over het verrichten van een onderzoek. Nides weet natuurlijk ook wel dat een onderzoek van het IDF per definitie een witwasoperatie is, maar je moet toch wát als het slachtoffer Amerikaanse is.

Liveblog bij Al Jazeera. Vergeet Nederlandse media, die zijn doodsbang door het CIDI beschuldigd te worden van antisemitisme.

Uitgelichte afbeelding: Israëlische snipers – By IDF Spokesperson’s Unit, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85399509