Joop Glimmerveen overleden; nazi’s in de rouw

Joop Glimmerveen is zondag op 94-jarige leeftijd overleden. Glimmerveen was vanaf de jaren ’60 actief in het nazi-milieu. Hij bewonderde Hitler en ontkende dat de Holocaust ooit had plaatsgevonden.

Glimmerveen was al vroeg betrokken bij de neo-nazistische NVU, maar stapte in de jaren ’80 over naar de Centrumpartij. Daar hield hij het al snel voor gezien, waarschijnlijk omdat die partij weinig ruimte liet voor openlijk antisemitisme (“geen markt voor”, volgens Janmaat).

Glimmerveen was goed van de tongriem gesneden en wist zichzelf te presenteren als een aimabele man met wie best te praten viel. In de praktijk voelde hij zich echter het meest thuis in achterafzaaltjes waar kaalkoppen “Ausländer raus!” bralden en de Hitlergroet brachten.

Inmiddels zitten mensen met vergelijkbare opvattingen in de Tweede Kamer en gaan FVD-parlementariërs op de foto met neo-nazi’s:

Rechts extremist Constant Kusters (van de neonazistische NVU) kijkt enthousiast terug op het boerenprotest in Stroe waarbij hij met Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren op de foto ging. Kusters over zichzelf:”zichtbaar op de foto in de buurt van de FVD vlag” . pic.twitter.com/L1VrVX45Gk — Oma Vaxxi’s Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) December 23, 2022



Rechts Nederland anno 2022.

De wereld is een stuk beter af zonder deze smeerlap, maar daar denkt men in nazikringen uiteraard heel anders over:

Uitgelichte afbeelding: Glimmerveen (links) tijdens een hoorzitting – Door Hans van Dijk voor Anefo – http://proxy.handle.net/10648/acfa50d2-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66220920