Jongerenafdeling VVD pleit voor klimaatactie

Misschien is er tóch nog hoop. De jongerenafdeling van de VVD wil dat het kabinet eindelijk werk maakt van de klimaatdoelstellingen. Die doelstellingen zijn nogal bescheiden (als in: bij lange niet voldoende) maar het is een begin.

Wil het kabinet over 10 jaar nog droge voeten 🌊? Dan moeten ze écht werk gaan maken van de klimaatdoelstellingen. Niet morgen, maar nú! In 2023 @VVD pic.twitter.com/9pzglpcFxh — JOVD (@JOVD) January 4, 2023

