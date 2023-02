Jongen van 16 uit Balata overlijdt kleine twee weken na schot in het hoofd

De 16-jarige Montasser Mohammed al- Shawa uit het Balata-kamp in Nablus is vandaag begraven. Een kleine twee weken geleden, op 8 februari, werd hij door een kogel getroffen tijdens een Israelische inval in Nablus. Hij werd geraakt aan het hoofd, de kogel drong binnen achter zijn oor en kwam naar buiten via zijn mond. Hij werd naar naar het Rafidia-ziekenhuis gebracht zonder hartslag, maar werd gereanimeerd. Daarna verbleef hij in het ziekenhuis totdat hij gisteravond alsnog overleed.

Hij werd vandaag afgehaald uit het ziekenhuis door vrienden en leden van strijdgroepen die hem van het Rafidia-ziekenhuis naar Balata droegen, naar het huis van zijn familie, vanwaar de begrafenis plaatsvond. Muntasser al-Shawa was het 51ste slachtoffer dit jaar van Israels optreden. Hij was bovendien het 12e kind onder hen.

– Uitgelichte afbeelding eveneens ontleend aan Abu’s blog