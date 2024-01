Een nare aanleiding om Jo-El Sonnier in het zonnetje te zetten. Deze zydeco-accordionist is gisteren overleden. Hij ruste in vrede.



Rainin’ in my heart (oorspronkelijk van Slim Harpo)



Jolie Blon



Les flammes d’enfer

– Uitgelichte afbeelding: By David Simpson (cajunzydecophotos) – https://www.flickr.com/photos/26984546@N07/2725306584/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8023070