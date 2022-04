Janis Ian, een stille beroemdheid

Als muzikant en vanwege hoe ik in elkaar zit kan ik niet teveel muziek tegelijk opnemen. Als gevolg daarvan ontdek ik wereldbekende muzikanten regelmatig pas decennia later nadat ik ze ontdekt zou moeten hebben. Tot mijn verdediging moet ik zeggen dat Janis Ian een van die fantastische muzikanten is die geen enorm luidruchtige carrière heeft gehad. Ze had een eerste hit met Society’s Child in de jaren zestig. Een paar jaar later volgde haar grootste hit At Seventeen, en diverse jaren later was er nog Fly Too High. Daarna stond ze niet echt meer in de publiciteit.

Maar Janis Ian is dus één van die muzikanten die ik pas veel later ontdekte. Ik denk dat het ergens in de vroege jaren negentig was dat ik At Seventeen voor het eerst (op de radio) hoorde. Ik luisterde veel naar de radio destijds, aangezien ik koerier was en dus 8 uur of meer per dag op de weg zat.

Hier een versie uit de tijd dat ze het schreef:

Maar hier ook een relatief recente, en merk op hoe soepel haar stem nog is:

Het raakte me enorm, zoals het vele anderen ook geraakt moet hebben, gezien de hitstatus ervan. Het is een heel rake expressie van de onzekerheid waar miljoenen mensen als puber doorheen zijn gegaan. Maar zo prachtig gedaan, de compositie, de tekst, haar subtiele zang, bewust gebruik makend van verschillende stemgeluiden, en niet te vergeten haar uitstekende gitaarspel.

Zoals gezegd was het niet haar eerste hit, dat was Society’s Child, een nummer over een interraciale relatie. Iets dat in 1966 nog dermate controversieel was in de Verenigde Staten dat het nummer door veel radiostations in de ban werd gedaan. Het werd evengoed een hit nadat dirigent Leonard Bernstein (en componist van West Side Story) er aandacht aan besteedde in een TV-special over popmuziek

Dit was een nummer dat Janis Ian al op haar veertiende geschreven had. Je hebt soms dergelijk jonge mensen nodig om een dermate helder, zelfs schel licht te werpen op de dagelijkse realiteit. Alleen zij kunnen het zo helder zien met hun jonge ogen. Maar dan nog, om muzikaal en tekstueel zoiets te presteren op die leeftijd blijf ik ongelooflijk vinden. En alhoewel het niet virtuoos klinkt, speelt ze heel effectief en technisch goed gitaar. Het klinkt makkelijk maar is dat niet.

Begin jaren 2000 vond ik haar (toenmalige) website, waarop ook columns en verhalen stonden. Ik had net At Seventeen beluisterd en werd er weer diep door geraakt. In een opwelling mailde ik naar het adres op haar website over hoe mooi ik het vond, en kreeg vrij snel een bedankmail. Dat zegt iets over mensen, dat ze aandacht aan dergelijke kleine dingen besteden.

Er stond destijds ook een prachtig verhaal op over de vooroorlogse Martingitaar van haar vader (die gitaren zijn nu mogelijk vele tienduizenden euro’s waard, maar waren zeker ook toen al heel waardevol) waarop ze had leren spelen, maar die gestolen werd. Het moet haast wel de Martin zijn in de video van Society’s Child (dat is een Martin, aan het logo op de kop te zien). Als gitarist die emotioneel verbonden raakt met zijn gitaren kan ik u vertellen dat als ik een gitaar had die van mijn vader zou zijn geweest, ik absoluut wanhopig zou zijn als zo’n gitaar van mij gestolen werd (ik maak me al zorgen over zijn oude, verroeste fiets die ik nog steeds berijd).

Janis Ian drukte sindsdien een bericht op haar platenhoezen af die die gitaar en het serienummer vermeldde, in de hoop dat ze hem zo terug zou vinden. Hoe dat afliep kunt u in dit prachtige verhaal van haar erover lezen (wat ooit op haar eigen website stond).

Ik heb enkele weken geleden haar laatste album gekocht. Ik ben namelijk zo iemand die nog albums koopt van muzikanten die ik goed vind. Ik behoor bij dat uitstervend ras van mensen dat vindt dat je voor muziek moet betalen.

Janis Ian is nu net over de zeventig, maar haar stemgeluid en compositorische capaciteiten zijn nog volledig intact. Ik werd weer diep geraakt door diverse nummers op dit album. Luistert u dit nummer bijvoorbeeld eens, met een prachtig diep gitaargeluid:

Ik ben absoluut geen Janis Iankenner. Ze heeft vele albums gemaakt en ik ken slechts haar hits en dit album. Het is een prachtig album.

(Afbeelding: video still https://www.youtube.com/watch?v=7oCTMcbQ1QE)