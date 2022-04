Jan Rot, hoe lang is het geleden

Hij ruste in vrede, dit is een goede uitlui

Hoe lang is het geleden dat ik toekomst zag in vrede

Wij met hart en ziel beleden: solidariteit

Het maakt me haast verlegen, dat woord klinkt zo belegen

Maar solidariteit was de kern van onze strijd

Ik heb het Maagdenhuis bezet, beklom de barricaden

En ik hing ‘Ontwapenend’ als poster voor mijn raam

Daar danste tussen koeien een frontaal ontklede dame

Politieke Seks Partij werd een geuzennaam

Ik stopte de neutronenbom met stickers en een spandoek

‘Liever Russen in mijn keuken dan raketten in de tuin’

We zongen ‘No pasaran’, en ‘Voorwaarts niet vergeten’

En sloegen met de krakersclub de Vondelstraat in puin

Ik was een Dolle Mina, hoorde bij de Rooie Flikkers

Ik viel niet in de doelgroep, maar: solidariteit

Behoud Amelisweerd en het trekpad van de kikkers

Alles leek zo duidelijk en eerlijk in die tijd

‘Ik ben van na de oorlog, en dat wou ik graag zo houden’

Scandeerden honderdduizenden op het Malieveld

Maar dat hele Malieveld lijkt nu maliekolder

Ergens op zolder ligt vast nog wel zo’n speld

Toch leeft er diep van binnen nog iets van die rooie rakker

En ga ik zo die weg weer op, al zijn we ‘m nu kwijt

De internationale, kameraden, ja, word wakker!

En voel ik weer iets branden: solidariteit

Het is niet weg te branden: solidariteit

Het kapitaal aan banden: solidariteit

Help de arme landen: solidariteit

Weg met rang en standen: solidariteit

Graaien is een schande: solidariteit

Dus neem het heft in handen: solidariteit

De terugkeer is op handen: solidariteit

Ontwapend tot de tanden: solidariteit



Solidariteit, 2016

