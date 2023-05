Jack Dorsey: we hadden Twitter nooit moeten verkopen aan Elon Musk

Hij komt er wat laat mee, maar Jack Dorsey, de medeoprichter van Twitter, heeft er spijt van dat het platform verkocht is aan de extreemrechtse activist Elon Musk. “It all went south” (“het is helemaal misgegaan”) , zei Dorsey eergisteren op Bluesky, het platform dat een alternatief moet worden voor Twitter.

Twitter had volgens Dorsey een schadevergoeding moeten accepteren van Musk. In plaats daarvan dwong men de Tesla-CEO via een juridische procedure tot de aankoop van het platform.

Opmerkelijk, want een jaar geleden toonde Dorsey zich nog een voorstander van de overname en prees hij Musk de hemel in. Goed dat hij daarop terugkomt, maar inmiddels heeft Musk Twitter in een nazihol veranderd dat amper beter is dan Gab of Parler.

Op internet circuleert inmiddels een hoogst vermakelijke complottheorie. Volgens die theorie heeft Dorsey nooit een hoge dunk gehad van Musk. Integendeel zelfs: hij zou ervan overtuigd zijn geweest dat Musk Twitter onbedoeld (maar vakkundig) zou slopen. Bluesky, het Twitteralternatief waar Dorsey aan werkt, zou dan een veel betere startpositie hebben. For what it’s worth, uiteraard.

Bron: Washington Post

Uitgelichte afbeelding: Jack Dorsey – By Mark Warner – MRW_4445.jpg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77629744