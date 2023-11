Italië verbiedt produktie en verkoop van kweekvlees

De knetterrechtse Italiaanse regering gaat de produktie en de verkoop van kweekvlees verbieden. Een daartoe strekkend wetsvoorstel werd gisteren door het Huis van Afgevaardigden aangenomen. Eerder kwam het wetsvoorstel al vrijwel ongewijzigd door de Senaat.

Kweekvlees wordt in een laboratorium gemaakt door stamcellen van levende dieren in een kweekvloeistof te plaatsen die vetten, aminozuren, vitaminen, mineralen en suiker bevat. Voor de produktie van kweekvlees hoeven geen dieren doodgemaakt te worden. Bovendien is het beter voor het milieu.

Volgens de regering is de produktie en de verkoop van kweekvlees in strijd met de Italiaanse traditie. Die uitspraak is voor de bühne bedoeld, want in feite is het wetsontwerp tot stand gekomen onder druk van de landbouwsector.

De oppositie is fel tegen het wetsvoorstel, ook al omdat het tot een conflict met de EU kan leiden. Of het verbod standhoudt bij de rechter is ook onduidelijk.

Overtreders kunnen op flinke sancties rekenen. De produkten worden in beslag genomen en producenten/verkopers kunnen een boete van 60.000 euro krijgen.

Bron: taz

Uitgelichte afbeelding: Door World Economic Forum – File:The Meat Revolution Mark Post.webm (7:48), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65595200