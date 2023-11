Italiaanse regering wil bijstand goeddeels afschaffen

De regering Meloni wil de reddito di cittadinanza (“burgerinkomen”, vergelijkbaar met de bijstand) goeddeels afschaffen. Misschien is het voor lage inkomens niet zo’n goed idee op extreemrechts te stemmen.

Het Italiaanse stelsel van sociale zekerheid is onvergelijkbaar met het Nederlandse. Zo kent Italië pas sinds 2019 een uitkering die vergelijkbaar is met de Nederlandse bijstandsuitkering. Het inkomen van van werklozen of mensen met een laag inkomen wordt sinds die tijd aangevuld tot een bedrag van 780 euro per maand.

Vanaf januari wordt de reddito di cittadinanza vervangen door een lagere uitkering, opgetooid met de vrome naam “integratie-uitkering”. Kortingen op uitkeringen worden door rechts altijd gepresenteerd als de beste methode om mensen aan werk te helpen. De VVD hier te lande kan er ook wat van.

Voor huishoudens met kinderen of mensen met beperkingen wordt de uitkering verlaagd van €780 naar €500. Voor andere huishoudens wordt het bedrag verlaagd tot €350 voor maximaal een jaar en op voorwaarde dat de ontvangers deelnemen aan een werkervaringstraject.

Een overzicht van de hervormingen vind je hier.

Een interview met de Italiaanse econoom Donato Di Carlo over de gevolgen voor name mensen in het zuiden van Italië kun je hier lezen.

Uitgelichte afbeelding: By Vox España – CPAC 2022 con Hermann Tertsch y Victor Gonzalez., CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116135992