Israelische veiligheidsman en jonge Palestijn gedood

Een veiligheidsagent en een Palestijn zijn vrijdag en zaterdag gedood bij een aanval van Palestijnen bij de nederzetting Ariel, en bij een inval van Israelische troepen in de plaats Azzun ten oosten van Qalqilya.

De veiligheidsman van 23 – wiens naam niet werd genoemd – stond op wacht met zijn vriendin bij de ingang van de nederzetting toen zij onder vuur werden genomen door twee mannen in een auto met een Israelisch nummerbord. De veiligheidsman werd van korte afstand door meerdere kogels getroffen. Volgens de krant Haaretz was dat omdat hij met zijn lichaam zijn vriendin beschermde. Toen de hulpdiensten arriveerden bleek hij te te zijn overleden. De Israeli’s begonnen onmiddellijk zoektochten om de daders te vinden. Onder meer zetten zij Salfit,een plaats naast Ariel, af en zetten zij speciale strijdkrachten en infanterie eenheden in. Zaterdagavond werden de twee plegers van de aanslag gearresteerd. Ze werden beiden in het huis van één van hen gevonden. Ook de gebruikte wapens, twee locaal gefabriceerde ”Carlo” submachineguns werden aangetroffen. De mannen zouden geen lid zijn van een Palestijnse organisatie. Ook – zoals dat dan gewoonlijk gaat onder een bezetting – werd een aantal familieleden opgepakt.

In de plaats Azzun vond een dag later een inval plaats met diverse militaire voertuigen. Daarbij werd de 27-jarige Yahia Ali Adwan door zijn hart geschoten met scherpe munitie, de kogel kwam er aan de andere kant weer uit. Het gebeurde tijdens protesten waarbij door de Israeli’s kwistig werd geschoten met scherpe munitie, rubberkogels, en gas- en flitsgranaten. Yahia Adwan was een oud-gevangene van de Israeli’s. In 2015 werd hij – 15 jaar oud – tien maanden vastgezet, en in 2013 werd hij 41 maanden vastgehouden. In 2019 zat hij voor 16 maanden en daarna werd hij nog twee keer gearresteerd in 2021. In totaal spendeerde hij zeveneneenhalf jaar in Israelische gevangenissen. Yahia Adwan was de 48ste Palestijn die dit jaar door de Israeli’s is gedood.

Beide voorvallen vonden plaats nadat er ook de laatste vrijdag in Ramadan invallen plaats hadden gevonden op de plaza van de al-Aqsa moskee, Israel had daartoe tijdens de zogenoemde Laylat al-Qadr, de nacht waarin de profeet Mohammed de Qoran zou hebben ontvangen, 30.000 man politie samengetrokken rond het terrein. Nadat er met stenen was gegooid kwamen ze in actie. Naderhand bleek dat er – volgens de Times of Israel – inderdaad één steen terecht was gekomen bij de ‘Klaagmuur’, het Joodse gebedsgedeelte. Tweeënveertig mensen raakten bij de actie gewond, van wie er 22 in het Maqassed ziekenhuis belandden.

