Israëlische troepen bestormen vluchtelingenkamp Jenin opnieuw

Israëlische troepen hebben vanochtend een huis in het vluchtelingenkamp Jenin, in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever, met raketten bestookt en vervolgens bestormd. Daarbij zijn tenminste 10 Palestijnse jongeren gewond geraakt. Een Israëlische soldaat kwam bij de bestorming om het leven.

Het zou de bedoeling zijn geweest twee Palestijnse strijders te arresteren die zich in het huis hadden verschanst. De strijders waren – begrijpelijk – niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven en schoten terug. Daarbij kwam volgens Israëlische media de 47-jarige sergeant-majoor Noam Raz om het leven.

De bestorming leidde tot een confrontatie met Palestijnse jongeren die probeerden de doorgang te blokkeren. De Israëlische soldaten openden daarop het vuur op de jongeren. Tenminste tien van hen raakten gewond, waarvan eentje zeer ernstig. Volgens getuigen openden de soldaten het vuur op een ambulance die probeerde de gewonden te bereiken.

Een van de slachtoffers is Daoud al-Zubaidi, de broer van Zakaria al-Zubaidi. Hij zou in de buik zijn geschoten. Zakaria wist in september vorig jaar samen met vijf anderen te ontsnappen uit de high-security Gilboa-gevangenis. Kort na de ontsnapping werd hij opnieuw gearresteerd. Sindsdien wordt hij onder barre omstandigheden vastgehouden.

