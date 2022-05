Israëlische politie valt begrafenisstoet vermoorde journaliste aan

Ondertussen in Israël: de Israëlische politie bewijst weer eens qua bruutheid voor helemaal niemand onder te doen, en valt de begrafenisstoet aan van de door het IDF de Israëlische bezettingsmacht vermoorde journaliste Shireen Abu Akleh.

Horrible scenes as Israeli security forces beat the funeral procession for slain journalist Shireen Abu Akleh and the crowd momentarily lose control of her casket pic.twitter.com/DEJF5Ty9tZ

— Emir Nader (@EmirNader) May 13, 2022