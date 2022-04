Israelische militairen vallen dorp binnen, schieten om zich heen en doden een vrouw

Israelische soldaten hebben zondag opnieuw een slachtoffer gemaakt, ditmaal was het een vrouw. Zij werd neergeschoten in het dorp Husan (ten westen van Bethlehem). Volgens het persbureau IMEMC waren diverse legervoertuigen het dorp binnen gereden die schoten afvuurden. De vrouw werd geraakt toen zij op straat liep. Ze werd in een privé auto naar een ziekenhuis in Beth Jala gebracht, waar zij overleed door bloedverlies. Zij was in haar dijbeen geschoten en had een gescheurde slagader opgelopen. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid was zij 47 jaar en was haar naam Ghada Ibrahim Ali Sabatin. Volgens IMEMC was zij een weduwe en moeder van vijf kinderen.

De krant Haaretz had een heel andere lezing. De vrouw was, volgens het leger, neergeschoten bij een checkpoint omdat ze zich ”verdacht gedroeg”. Haar was gevraagd om niet door te lopen. Er zou daarna (zoals is voorgeschreven,AbuP.) ook in de lucht zijn geschoten en vervolgens gericht. Het leger zou haar eerste hulp hebben geboden. Het leger stelt ook een onderzoek in. Dat laatste zal mogelijk mensen (of instanties als het CIDI) geruststellen. We zullen er vermoedelijk nooit meer iets van horen.