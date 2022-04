Israelische leger maakt tijdens arrestatiegolf opnieuw een slachtoffer

Als gevolg van de arrestatiegolf die het Israelische leger na de laatste aanval van een Palestijn in Tel Aviv al een paar dagen aanhoudt, is woensdag opnieuw een slachtoffer gevallen. In Nablus werd tijdens botsingen tussen leger en protesterende jongeren de 34-jarige advocaat Mohamed Hassan Assaf uit Kafr Laqif bij Qalqilya in de borst getroffen, Hij overleed in het ziekenhuis. Assaf had niets te maken met de protesten. Hij bracht zijn neefjes naar school voordat hij naar zijn werk ging. Hij werkte bij de Commissie tegen de Muur en de Nederzettingen.

Behalve Assaf werden in de regio tenminste 31 anderen gewond. Terwijl in Nablus een aantal mensen werd gearresteerd werden daar volgens de Rode Halve Maan 10 mensen getroffen door scherpe munitie. In het nabijgelegen Beita werd eveneens een arrestatie verricht. Daar raakten zes mensen door scherpe munitie gewond, één van hen ernstig door een schot in de borst. Een ander werd door een ”rubberkogel” getroffen in een oog. Verder kreeg een 13-tal mensen ademhalingsmoeilijkheden door traangas, liep er één brandwonden op door een traangasgranaat, raakte er één gewond door te zijn overreden door een legervoertuig, en een ander door een steen.

De situatie in Nablus was overigens ook zeer gespannen doordat een reparatieploeg van een organisatie van nederzettingen in de Tombe van Jozef temidden van een grote hoeveelheid uitgerukte militairen aan herstelwerkzaamheden begon. De Tombe, die regelmatig grote hoeveelheden Israelische gelovigen trekt, is een steen des aanstoots voor de Palestijnen. Twee dagen geleden werd het gebouw door een aantal Palestijnen beschadigd.

Ook in Jenin traden de militairen op. Daar werd eveneens iemand opgepakt, maar daar kwamen de Israeli’s ook onder vuur. Twee dagen geleden circuleerde er een video op het internet waarop te zien was dat op een plein in het stadje ’s avonds temidden van het Ramadan-publiek een groot aantal gewapende Palestijnen paradeerde. Verder werd een arrestatie verricht in Qabatiya, ten zuiden van Jenin, werden in Beit Umar, ten zuiden van Hebron, twee mannen neergeschoten, van wie er één werd gearresteerd, en trad het leger ook nog op in ‘Urif, Jaba’ en bij Tulkarem. Volgens legerkringen gaat het daarbij om het oppakken van mannen die eventueel medeplichtig zouden kunnen zijn bij het uitvoeren van aanvallen op Israeli’s.

Overigens werd ook gisteren nog een Palestijn gedood. Dat gebeurde in Israel in Ashkelon bij één van de vele controles van Palestijnse werknemers die nu plaatsvinden. Het slachtoffer was de 41-jarige Abdullah Tayseer Srour uit Hebron. Hij werkte als bouwvakker en verbleef illegaal in het gebied, van waaruit hij zo nu en dan naar Jordanië reisde om geld af te leveren aan zijn familie. Die woont daar omdat familiehereniging door de Israelische autoriteiten was geweigerd. Srour werd doodgeschoten door een politieman die hem naar zijn identiteitsbewijs vroeg. Volgens de politieman zou hij daarop een mes hebben gepakt en hem hebben gestoken.

Shaher Sa’ad van de Algemene Federatie van Palestijnse Vakbonden veroordeelde gisteren de manier waarop Israel al die controles uitvoert, omdat daarbij meerdere gevallen van mishandeling waren opgetreden. Maandag werd bijvoorbeeld de 29-jarige Mohammed al-Aqra’ uit Qalqilya opgenomen in een ziekenhuis, nadat hij bij zo’n controle breuken had opgelopen in een arm en een been.

