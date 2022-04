Israelische grenspolitie vermoordt opnieuw drie Palestijnse jongeren

De Israelische grenspolitie heeft vrijdag aan het begin van de Ramadan opnieuw drie Palestijnen gedood. Het waren Sa’eb Abahra (30) een monteur en vader van vijf kinderen uit het dorp Yamoun bij Jenin, Khalil Tawalba (24) uit Jenin, en Saif Abu Libda (25) uit het kamp Nur Shams bij Tulkarem. De al-Quds Brigades van de Islamitische Jihad heeft bevestigd dat het om drie van hun leden ging. Israel heeft de lichamen meegenomen en is niet van plan ze terug te geven. Ook hun met kogels doorzeefde auto werd weggesleept.

Dat komt een dag nadat de 28-jarige Ahamed Younes al-Atrash werd doodgeschoten tijdens ongeregeldheden in Hebron en twee dagen nadat twee Palestijnen door soldaten werden vermoord in Jenin en een derde dooreen privé-persoon werd neergeschoten in een bus nadat hij iemand had verwond met een schroevendraaier.

Uit de verhalen van ooggetuigen op al-Quds.com en IMEMC blijkt dat het om een moord met voorbedachten rade ging. De drie mannen zaten in een auto die naar een plaats zou zijn gelokt waar hij werd omringd door grenspolitiemannen die vervolgens de magazijnen van hun wapens zo’n beetje op hen leegschoten. Een ambulance van de Palestijnse Rode Halve Maan werd op een afstand gehouden, het personeel kreeg de slachtoffers niet te zien. Wel werd hun om plastic zakken gevraagd om de lijken in te kunnen afvoeren. De soldaten vuurden ook stun-en traangasgranaten af op omstanders die de plek naar hun smaak te dicht naderden. De omstanders meldden dat de militairen de drie uit hun auto trokken en op de gond gooiden, waarna ze nog een paar salvo’s op hen afvuurden om zeker te zijn dat ze dood waren.

Het Israelische leger zei in een verklaring dat de bedoeling een arrestatie was geweest, maar dat de drie het vuur op de soldaten hadden geopend. Er zou een vuurgevecht zijn geweest waarbij grenspolitiemannen gewond waren geraakt, van wie één ernstig. In de auto werden geweren en handgranaten aangetroffen. De drie nu gedode Palestijnen zouden eerder betrokken zijn geweest bij een beschieting in Tulkarem. De binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet (die beweerde dat ze lid waren van al-Aqsa Brigades van al-Fatah, wat dus niet klopt) had hen gevolgd. Zij zouden meer aanvallen hebben willen plegen.

Opnieuw dus versies die lijnrecht tegenover elkaar staan. In mijn post van gisteren meldde ik al dat het begrip ”vuurgevecht” in versies van het Israelische leger soms met een flinke schep zout moet worden genomen. Misschien waren ze wel getroffen door ”vriendelijk” (eigen) vuur. Er blijven dus weer wat vragen over die niemand zal gaan onderzoeken, dat is namelijk in Israel nergens voor nodig. Wat slechts vaststaat is dat dit opnieuw één van de vele ”arrestaties” van de Israeli’s was die eindigde in een bloedbad, en wel een slachting waarvoor zelfs menig slachthuis zijn neus zou ophalen, getuige de foto’s van de plassen bloed en de kogelhulzen. Terwijl het toch heel goed mogelijk moet zijn geweest die drie mannen afzonderlijk in te rekenen op een ander tijdstip en op manieren die minder bloedig waren verlopen….

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan IMEMC