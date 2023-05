Israelisch leger rekent af met twee daders van een schietpartij

Israelische militairen hebben zaterdag een operatie uitgevoerd in het Nur al-Shams-vluchtelingenkamp bij Tulkarem. Het was het gebruikelijke procédé: een huis werd omring en scherpschutters waren op de daken geprosteerd. Uiteindelijk werden twee mannen doodgeschoten toen zij probeerden te vluchten, zo meldde het leger. Een derde man werd gewond binnengebracht in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel.

De militante groep Tulkarim Bataljon meldde later dat twee van zijn manschappen waren gedood. Samer Salah Shafe’i (22) was getroffen in zijn nek, borst, en buik, en Hamza Jamil Khayoush (22) die was getroffen in zijn borst, buik en linker been. Volgens een verklaring van de groep had Khayoush vier dagen geleden een aanval uitgevoerd in de nederzetting Avei Hefetz. In Tulkarim werd een staking van een dag afgekondigd. Dinsdag werd inderdaad een kolonist gewond bij een aanval in Avei Hefetz. Ook werden die dag meerdere auto’s beschoten.Ooggetuigen melden dat Khayoush en Share’i werden doodgeschoten toen zij probeerden te ontsnappen via een raam. Blijkbaar vindt het bezettingsleger dat onze waarden schijnt te delen dat in zo’n geval het maar het beste is de militanten te doden in plaats van te proberen hen te arresteren. Zij zouden ook twee andere Palestijnen hebben opgepakt,van wie er een gewond raakte.

(Foto: Nur Al-Shams, أمين, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)