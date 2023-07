Israelisch leger doodt man bij Ramallah

Het Israelische leger heeft maandag een Palestijn gedood in de buurt van het dorp Deir Nizam bij Ramallah, of zoals de Israeli’s zouden zeggen bij de nederzetting Halamish. Hij parkeerde zijn auto en werd toen gevraagd zich te identificeren. In plaats daarvan opende hij het vuur met een Carlo machinepistool van Palestijnse makelij. Dat was althans de versie van het Israelische leger. Hij werd neergeschoten zonder dat iemand aan Israelische kant gewond raakte. Hij zou ook een explosief bij zich hebben gehad. De Israeli’s lieten hem liggen tot hij was doodgebloed en verhinderden een Palestijnse ambulance dichterbij te komen.

De man was volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid de 33-jarige Bilal Ibahim Qadah uit het dorp Shuqba bij Ramallah. Hij was vader van drie kinderen. Hij was het 201ste slachtoffer van Israelisch geweld dit jaar 2023.

– Uitgelichte afbeelding: By יעקב – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19839585