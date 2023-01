Israelisch leger doodt een vierde slachtoffer op de vijfde dag van 2023

Het Israelische leger heeft donderdag bij het aanbreken van de dag weer een 16-jarige jongen doodgeschoten, de vierde dode in vijf dagen. Gaat lekker zo. De mensenrechtenorganisatie B’tselem mengde zich juist in het koor dat aangaf dat 2022 het jaar was met het grootste aantal slachtoffers op de Westoever sinds 2005 (sinds 18 jaar!), maar op deze manier gaat 2023 het afgelopen jaar moeiteloos overtreffen.

De dode van donderdag was Amer Abu Zeitoun uit het Balata vluchtelingenkamp bij Nablus. Volgens Palestijnse media ontdekte Amer een groep undercover soldaten die zich bij het begin van een actie in het kamp en Nablus schuilhielden in een laantje van het kamp. Hij rende naar kameraden toe om ze te waarschuwen, maar werd onmiddellijk door zijn hoofd geschoten. Hij stierf ter plekke.

Pas later braken grote onlusten uit toen het leger met een keur aan legervoertuigen Balata en Nablus was binnengetrokken, straten afsloot en scherpschutters op de daken had geposteerd. Het leger beantwoordde de reacties van de omwonenden met het gebruikelijke bombardement aan traangasgranaten, flitsgranaten, rubberkogels en scherpe munitie. Drie mensen raakten gewond, één van hen ernstig. Het huis van een voormalige gevangene werd omsingeld en binnengevallen. De man, Hassan al-Araishi, werd opnieuw gearresteerd en zijn familieleden werden mishandeld. Volgens de Lion’s Den, de nieuw gevormde militie in Nablus, waren er ook schotenwisselingen met het leger. Een van de legerauto’s zou zijn beschadigd door een explosieve lading.

Data van B’tselem, bericht de krant Haaretz, geven aan dat het leger 144 slachtoffers maakte in 2022 op de Westoever, het hoogste aantal sinds 18 jaar. Andere tellingen komen nog hoger uit. Het blad Middle East Eye gaat uit van 168 doden (ruim drie per week). Vijf daarvan waren veroorzaakt door kolonisten, terwijl in dezelfde periode vijf Israeli’s werden gedood door Palestijnen. Het is niet ongebruikelijk dat B’tselem met zijn tellingen lager uitkomt. Dat is een gevolg van het feit dat B’tselem gevallen waarin enige twijfel bestaat over de werkelijke toedracht niet meetelt. B’tselem gaat uit van cijfers die moeiteloos stand kunnen houden in een rechtszaak.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Abu’s blog