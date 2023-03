Israelisch leger arresteert moordenaars van Israeli en schiet één man dood

Het Israelische leger heeft de jacht op de moordenaar van de Amerikaanse Israeli Elan Ganeless, die zondag werd gedood bij de Dode Zee, geopend. De plaats Jericho werd afgezet terwijl een klopjacht werd ingezet in het nabijgelegen vluchtelingenkamp Aqabat Jabr, waarbij het leger zich onder meer bediende van een man en zijn kind om hen dekking te verlenen.

Er werd een gebouw omsingeld en – zoals dat gewoonlijk gaat bij Israelische arrestaties van dit soort – er werd het vuur geopend. Er zouden drie mannen zijn gewond. Eén van hen werd getroffen door een schot in de buik en overleed. Zijn lichaam werd door de Israeli’s meegenomen. De twee andere gewonden werden eveneens meegenomen. Een van de gearresteerden gewonden werd geïdentificeerd als Mahmoud Jamal Hamdan. Verder werden volgens het persbureau Wafa zes man opgepakt, waaronder vier leden van de familie Shloon, in leeftijd variërend van 39 tot 55 jaar en de 24-jarige zoon van één van hen. Met de dood van één van de ”arrestanten” is het dodental onder de Palestijnen dit jaar opgelopen tot 67.

