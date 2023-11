Israeli’s storten zich nu op de ziekenhuizen van Noord-Gaza

Israel heeft heeft donderdagnacht en vrijdagochtend haar strijdkrachten samengetrokken rond de ziekenhuizen in Noord-Gaza. Op of vlakbij elk ziekenhis werden ook bombardementen uitgevoerd. Bij het Shifa-hospitaal, waar tienduizenden hun toevlucht hebben gezocht, werden daarbij zes mensen gedood die in tentjes op het terrein bivakkeerden. Nog een volwassene werd gedood bij een andere aanval op de kraamkliniek. Een kind raakte daarbij gewond. Het Rantisi-ziekenhuis voor kinderen werd getroffen en daar raakte de kelder en een deel van het ziekenhuis in brand. Een luchtaanval op de ingang van het An-Nasr ziekenhuis voor kinderen, dat naast het Rantisi-ziekenhuis staat in het westen van Gaza-stad, doodde twee mensen. De Palestijnse Rode Halve Maan rapporteerde intensieve aanvallen op het al-Quds ziekenhuis in Noord-Gaza, waar 14.000 gedwongen kamperen, waarbij het ziekenhuis schade opliep. Er waren eveneens berichten over bombardementen op het Indonesische ziekenhuis in Noord-Gaza, terwijl bij een aanval op het al-Awda ziekenhuis een ambulancebroeder gewond raakte en twee ambulances uit de roulatie moesten worden genomen.

Eerder werden al de zonnepanelen van de ziekenhuizen gebombardeerd waarbij eveneens slachtoffers vielen, zo stierven tenminste zes mensen op de bovenverdieping van het Shifa-ziekenhuis. Ook in de Jala-straat bij het Shifa-ziekenhuis vielen vrijdag twee doden. Volgens een mededeling van een regeringsfunctionaris van Gaza eisen de Israelische legerautoriteiten opnieuw de ontruiming van de ziekenhuizen. Vermoedelijk om ze daarna plat te gooien. Een functionaris van de VN-organisatie UNDP maakte intussen bekend dat Israel er in een maand bombarderen in is geslaagd meer dan 50% van alle huizen in Gaza te verwoesten. Volgens de UNWRA is het aantal gedode UNWRA-werknemers gestegen naar 99. Voor de journalisten is dat nu 41. Nog steeds vertrekken duizenden per dag naar het zuiden, waar overigens nog steeds ook tientallen, zoniet honderden per dag worden gedood door Israelische bommen en granaten. Het dodental ligt nu in de buurt van de 11.000, waarvan 4.500 kinderen. Israel verloor tot nu toe 40 man.

De VS maakten bekend dat Israel zou hebben ingestemd met een bestand van vier uur per dag. Vooralsnog heeft Netanyahu daar negatief op gereageerd. Tegelijkertijd werd in Washington gezegd dat Israel nog maar een ”beperkte tijd van één à twee weken” heeft om met Hamas af te rekenen. De druk van onder meer de Arabische landen wordt namelijk te groot om daar niet aan toe te geven. Drie mensenrechtenorganisaties, al-Haq, Mizan en het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten (PCHR), hebben bij het Strafhof in Den Haag een nieuwe klacht tegen Israel ingediend, ditmaal wegens genocide in Gaza.

Op de Westoever is het dodental van de aanval van donderdag op Jenin opnieuw gestegen. Er zijn nu 14 doden. Het worden er mogelijk nog meer, want van de 20 gewonden is een aantal levensgevaarlijk gewond. Bij een inval in het Balata-vluchtelingenkamp bij Nablus werd een 22-jarige gedood, terwijl 17 mensen meer of minder ernstige schotwonden opliepen. Er werd opnieuw een 90-tal arrestaties verricht. Het dodental sinds 7 oktober staat op 182, het dodental van 2023 op de Westoever bedraagt nu 432 mensen.

– Uitgelichte afbeelding: By Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138775606