Israeli’s schieten zestienjarig meisje dood in Jenin

Het Israelische leger heeft zondagnacht tijdens een actie om arrestaties te verrrichten dit keer voor de verandering een 16-jarig meisje doodgeschoten. Jana Majdi Zakarneh was naar het dak van haar huis in Jenin (westelijke Jordaanoever) gegaan toen zij schoten hoorde. Volgens haar oom werder ongeveer 50 meter van haar huis geschoten en wilde ze kijken wat er aan de hand was. Haar vader liep een paar minuten later ook naar boven en vond haar liggend in een plas bloed. Ze was in haar hoofd geschoten. Later, in het ziekenhuis, werden nog ten minste vier andere kogelinslagen gevonden.

Het Israelische leger zei in een reactie op de hoogte te zijn van het feit dat er een meisje was gedood. Er zou een onderzoek worden ingesteld, zo werd – routinematig – gezegd.

Eén van de leiders van al-Fatah in Jenin, de grootste factie, zei dat er vandaag wordt gestaakt in Jenin als een reactie op de dood van Jana. Zij is vermoedelijk het slachtoffer is geworden van een Israelische sluipschutter die tijdens de Israelische actie naar de daken was gestuurd.

Het Israelische leger maakte bekend dat tijdens de actie drie mensen zijn opgepakt. Er zouden schoten zijn afgevuurd en er zou met vuurwerk zijn gegooid en het leger ”had het vuur beantwoord”. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid werden daarbij twee Palestijnen door kogels gewond. Jana Zakarneh is het 166ste slachtoffer dit jaar op de Westoever en het 39ste kind onder hen. Alleen al in Jenin zijn er dit jaar 59 personen doodgeschoten.