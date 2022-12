Israeli’s schieten vijftienjarige van achteren neer

Israelische militairen hebben donderdagavond nog een vierde Palestijn doodgeschoten, terwijl drie anderen gewond werden. Van één van hen, die door de Istaeli’s werd meegenomen en in een Israelisch ziekenhuis werd afgeleverd is de toestand kritiek.

Het gebeurde in de plaats Aboud ten noordwesten van Ramallah. De drie jongens waren echter afkomstig uit Beit Rima dat daar vlakbij ligt. Gedood werd Dia Mohammed Rimawi die volgens de krant Haaretz 17 jaar was, maar volgens het Palestijnse persbureau Wafa pas 15 jaar oud was. Hij werd gedood door twee schoten in de rug die er aan de voorkant weer uitkwamen, het ene schot bij zijn maag, het andere bij zijn borst. (Hij was dus een duidelijke bedreiging geweest voor de soldaat die hem doodschoot). Het letsel van de jongen die in een ziekenhuis in Israel terecht kwam is niet bekend, de twee anderen waren gewond in de borst en in een been en belandden in een ziekenhuis in Ramallah. Volgens het leger waren de jongens auto’s van Israeli’s bij de nederzetting Beit Aryeh Ofarim aan het bekogelen met stenen en met flessen gevuld met verf. Het leger had daarop het vuur op hen geopend.

Al eerder gisteren schoten militairen drie mannen dood bij een inval in Jenin. Het aantal in 2022 door Israel gedode Palestijnen bedraagt nu 165.