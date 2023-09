Israeli’s maken nog een vijfde slachtoffer in de buurt van Jenin

Het Israelische leger is vrijdagmorgen de plaats Kafr Dan, ten noordwesten van Jenin, binnengevallen en heeft daar een 18-jarige man doodgeschoten. Volgens het Palestijnse miniserie van Gezondheid ging het om Abdallah Emad Abu Hassan uit de nabij gelegen plaats Jalazoun. Hij was in de buik getroffen en overleed in het ziekenhuis. Volgens zijn broer was hij lid van de Jenin-Brigade en was hij van Jalazoun naar Kafr Dan gegaan om slag te leveren met de bezettingstroepen. Hij was het vijfde slachtoffer in Jenin in omgeving van deze week.

Ik moet iets rectificeren van het nieuws van woensdag. Gemeld werd dat bij een inval in het vluchtelingenkamp de 22-jarige Rafat Omar Khamayseh als eerste werd gedood. Rafat was echter geen 22 maar slechts 15 jaar oud. Volgens een mededeling van Defense for Children International-Palestine (DCIP) verliet hij het huis van zijn grootvader toen hij de Israelische undercover soldaten uit een auto met Palestijnse nummerplaten zag stappen. Hij rende weg en schreeuwde intussen om zijn medeburgers te waarschuwen ”Undercover, undercover”.

Een soldaat achtervolgde hem en schoot hem vanaf een meter of tien neer. Een buurman kwam hem te hulp en wierp zich op hem toen hij opnieuw werd beschoten en heeft hem vervolgens over de grond rollend zijn huis binnengebracht. Daar is hij meer dan een uur gebleven, wachtend op een ambulance, die niet kwam omdat de Israeli’s alle verkeer tegenhielden. Hij was in zijn onderbuik getroffen door een kogel die er boven in zijn borst weer uit was gekomen en hij bloedde hevig uit neus en mond. Toen hij tenslotte in het ziekenhuis belandde had hij al geen pols meer. Het aantal slachtoffers van Israels optreden staat intussen na de laatste zeven doden op 239.

Israel heeft bij een inval in Nablus donderdagavond ook een van de leiders van de Lion’s Den, Khaled Tbeilah, gearresteerd. Zijn huis werd ingesloten en met diverse raketten bestookt, terwijl intussen ook slag werd geleverd met protesterende omstanders, die met stenen gooiden, met explosieven gooiden en de troepen beschoten. Eén man liep kogelwonden op, een andere werd geraakt door fragmenten van kogels, vier werden getroffen door rubberkogels en twee man werden overreden door een jeep. De man om wie het ging, Tbeilah, is overgedragen aan de Shin Bet.

