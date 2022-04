Israeli’s maakten deze week tenminste 11 slachtoffers, waarvan 6 in de laatste 24 uur +update

Het Israelische leger heeft donderdagmorgen opnieuw twee mensen doodgeschoten en woensdag in totaal drie bij diverse acties. Die acties betreffen het uitrukken van grote aantallen militairen die dorpen binnenvallen om, naar het leger zegt, arrestaties te verrichten. Dat leidt altijd tot geweld. Donderdagmorgen leidde het tot botsingen in de dorpen Yamun en Kafr Dan ten westen en noordwestenvan de stad Jenin. Daarbij werden de jongeren Shas Kamamji en Mustafa Abu Arub gedood. Zes anderen raakten gewond, van wie drie ernstig. Shas Kamamji is overigens een broer van Ayham Kamamji, een van de gevangenen die destijds via een zelfgegraven ondergrondse gang uit de Gilboa-gevangenis wisten te ontsnappen. Tijdens de inval van de troepen werden drie andere broers Kamamji gearresteerd.



De dode Kamamji en Abu Arub waren overigens de laatste twee van een vijftal doden die er in de afgelopen 24 uur zijn gevallen. Gisteren maakte ik melding van de dood van de 34-jarige advocaat Mohammed Assaf, die in Nablus werd gedood toen zijn auto onder vuur werd genomen nadat hij zijn kinderen en neefjes naar school had gebracht. Later op dezelfde dag werd in het dorp Husan (waar zondag al de 47-jarige vrouw Ghada Sabatin bij een checkpoint was doodgeschoten) het 14-jarige jongetje Qusai Fuad Hamamra doodgeschoten bij botsingen. Het leger beweerde dat hij iets (een pijpbom, een molotovcocktail?) naar voertuigen had gegooid. Daarop werd een doodvonnis voltrokken.

Donderdagmorgen was er nog een derde slachtoffer. De 45-jarige Fawwaz Hamayel uit de plaats Beita overleed in en ziekenhuis aan een schotwond in de borst die hij woensdag opliep toen het leger zijn woonplaats bestormde. Hamayel was een vader van drie kinderen. Qusai Hamamra (IMEMC) De dode Kamamji, Abu Arub en Hamayel waren de laatste drie van een zestal doden die er in de afgelopen 24 uur zijn gevallen.



In Silwad waar ook arrestaties werden verricht, werd nog weer later woensdagavond de 20-jarige Omar Mohammed Elyan doodgeschoten. Er waren daar ook diverse gewonden, onder wie de 18-jarige Amir Hussein Hammad, die een schedelbasisfractuur opliep door een schot met een ”rubberkogel’. Hij is in levensgevaar. Een vijftal anderen belandden eveneens in het ziekenhuis.

In Silwad werden overigens drie leden van de familie Hammad gearresteerd. De Israelische pers meldt dat volgens het leger de drie, samen met een andere man die werd gearresteerd in Kobar, een ”cel”zou vormen die bij hetbegin van Pesah (vrijdagavond) een aanslag had willen plegen.

Sinds zondag hebben de Israelische ‘veiligheidstroepen’ nu minstens 10 mensen gedood. Zowel uit kringen van de Palestijnse Autoriteit als uit gelederen van Hamas klinken geluiden dat de spanningen door de Israelische acties tot een gevaarlijk punt zijn gestegen. Eerder had de Israelische pers al gemeld dat Egypte achter de schermen haar best doet de leiders van Hamas en de Islamitische Jihad tot kalmte te bewegen.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Ehimetalor Akhere Unuabona on Unsplash