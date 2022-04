Israeli’s doodden zondag niet twee maar vier slachtoffers, irritatie na oproep Ayman Odeh

Bij diverse Israelische schietincidenten zijn niet, zoals gisteren het nieuws was, alleen twee vrouwen gedood. In totaal blijken er zondag vier Palestijnen te zijn omgekomen. Of zelfs vijf, als we het doodschieten in Ashkelon meetellen van een man die een wapen afpakte van een vrouwelijke soldaat. Hij bleek echter later Joods te zijn. Hij was ontsnapt uit een psychiatrische inrichting.

Na het doden van de vrouw in Hebron, gisteravond, vielen de militairen ook de stad al-Khadr, bij Bethlehem, binnen. Daar werd een man doodgeschoten die volgens de krant Haaretz brandbommen naar de militairen zou hebben gegooid. Het was de 21-jarige Mohammed Ali Ghneim, die al eens in een Israelische gevangenis had gezeten. Volgens het persbureau IMEMC werd hij in zijn rug getroffen, toen hij naast zijn huis stond. Hij werd naar het Yamama ziekenhuis in al-Khadr gebracht waar hij overleed.

De vrouw die eerder in Hebron werd doodgeschoten nadat ze een soldaat had aangevallen met een keukenmesje, was de 24-jarige Maha Kathem Za’atari. Ze was afkomstig uit de Abu Dajan wijk in Hebron, zo is intussen bekend geworden.

ln Jenin overleed gisteren de 17-jarige Mohammed Hussein Zakarna die eerder zondag was getroffen door een schot in de rug dat er bij de borst weer uitkwam. Hij werd getroffen tijdens een zoekactie van militairen naar de broers (en vader) van Ra’ed Hatem die vrijdag in Tel Aviv drie mensen doodschoot. De militairen openden onder meer het vuur op een auto waarin de broers zouden zitten. Niemand werd geraakt. Behalve Mohammed Zakarna dan, en een aantal anderen die eveneens gewond raakten.

Bij Nablus in het noorden van de Westoever werden twee orthodoxe Joden beschoten bij een onbemand checkpoint. Ze raakten niet ernstig gewond. Ze waren op weg naar de Tombe van Jozef, een bekend bedevaartsoord van Joden vlakbij Nablus en het beruchte Palestijnse Balata-kamp. De tombe is regelmatig goed voor rellen, wanneer Joden er met busladingen tegelijk worden afgeleverd. Eerder dit weekeinde werd de tombe overigens beschadigd door Palestijnen die er een brandje stichtten en de zerk beschadigden.

Ayman Odeh, de leider van de fractie van de Palestijnse Gezamenlijke Lijst in de Knesset zorgde temidden van al de verhalen over verruimde machtigingen van het leger om te schieten en de daadwerkelijke schietpartijen, gisteren voor opwinding. In een videoboodschap die was opgenomen bij de Bab al-Amoud, de Damascus Poort, riep hij de Israelische Palestijnen die dienst hadden genomen – een kleine minderheid van 1 à 1,5 procent, volgens hem – op om ontslag te nemen. ”Gooi jullie wapens in hun gezicht,” zei Odeh. ”We horen niet bij hen te zijn, geen deel uit te maken van deze misdaad, maar in plaats daarvan aan de kant van ons volk [te staan] om een einde te maken aan de bezetting. Het is een schande dat een jonge Arabier of de ouders van een jonge Arabier, ermee akkkoord gaan dienst te nemen in de veiligheidstroepen die in feite de strijdkrachten van de onderdrukking zijn”, aldus Odeh.

Minister Ayelet Shaked van Binnenlandse Zaken beschuldigde Odeh onmiddellijkvan opruiing. Volgens haar hoorde hij niet in de Knesset en zou er ook geen akkoord met hem kunnen worden gesloten. Haar partij Yamina bevestigde eveneens dat een akkoord met de Gezamenlijke Lijst om de regering Bennett te redden in tegenstelling tot eerdere berichten niet aan de orde is. Odeh had dat zelf trouwens ook al gezegd: ”We zullen niet als reddingslijn optreden. Dit is een slechte regering waar we geen deel van kunnen uitmaken.” De regering-Bennett heeft na het recente overlopen van Idith Silman nog maar de steun van 60 parlementsleden en dus geen meerderheid meer. Het verhaal dat de Gezamenlijke Lijst mogelijk de coalitie zou kunnen reddden begon de afgelopen dagen de ronde te doen toen Bennett om zich heen begon te kijken om te zien van wie hij steun zou kunnen verwachten.

Odeh’s commentaar werd overigens ook bekritiseerd door meer linkse zionisten. Minister Omer Bar-Lev (Arbeid) van Veiligheid noemde zijn opmerkingen ”gevaarlijk, onverantwoordelijk en woedend makend”. Staatssecretaris Yair Golan (Meretz) van Economische Zaken zei dat Odeh ”inging tegen de belangen van de Arabische burgers van Israel”.

– Uitgelichet afbeelding: By אמיר דיב – Amir Deeb – דוברות הרשימה המשותפת – Spokeswoman for the joint list party, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101351941