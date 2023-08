Israeli’s doden weer twee mensen in Jericho onder wie een 16-jarige

Israelische militaire eenheden hebben dinsdagochtend bij een actie in het Aqabat Jabr vluchtelingenkamp bij Jericho weer twee Palestijnen doodgeschoten. Volgens het Israelische leger kwamen de eenheden om een man te arresteren toen zij onder vuur werden genomen, Ze beantwoordden het vuur en schoten de 16-jarige Qusai Omar al-Walaji en de 25-jarige Mohammed Ribhi Nujoom neer. Beiden werden in de borst getroffen en later dood verklaard.

Omstanders die spraken met de krant Haaretz spraken echter het verhaal van het leger tegen. Zij zeiden dat de 16-jarige Qusai al-Walaji ongewapend was. Hij werd neergeschoten terwijl hij op een scooter reed, maar enkele mensen in zijn omgeving waren wel gewapend.

De Israeli’s arresteerden een 20-jarige Palestijn in het huis van zijn ouders. Er zijn nu dit jaar 11 mensen in het Aqabat Jabr-kamp door Israel gedood. In totaal zijn er in 222 Palestijnse slachtoffers in 2023 van Israelisch optreden. Je zou zeggen dat het toch een keer tijd wordt dat er paal en perk wordt gesteld aan het Israelische moorden.

Uitgelichte afbeelding: Photo by levarTravel on Unsplash

Ook verschenen op Abu’s blog