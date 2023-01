Israeli’s doden Palestijn die naar verluidt een aanval wilde plegen

Israelische militairen die een checkpoint hadden opgezet bij de ingang van Halhoul (ten noorden van Hebron) hebben dinsdag een Palestijn doodgeschoten. De vermoorde man was 40 jaar oud en heette Hamdi Shaker Abu Dayyeh. Hij was lid van de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit.

Volgens het leger probeerde de man vanuit een rijdende auto op de soldaten te schieten. Dat lijkt onwaarschijnlijk, maar aangezien er toch nooit een onderzoek wordt ingesteld wordt dit verhaal niet tegengesproken. Het leger verhinderde nadat hij was neergeschoten dat een Palestijnse ambulance naderbij kwam en hulp bood. Zijn lichaam werd door de soldaten meegenomen.

Er bleek later een handgeschreven ”laatste wil” van Abu Dayyeh te bestaan,waarin hij verklaarde dat hij shahid (martelaar) wilde worden om de heilige plaatsen te beschermen, evenals de eer van de moslims die werd geschonden met ieder kind dat werd gedood en ieder huis dat werd gesloopt. De brief met zijn laatste wil was overigens van 10 oktober.

Abu Dayyeh was de 15e Palestijn van 2023 die werd gedood (in 17 dagen). Op deze manier gaat Israel dit jaar een record jaar aan Palestijnse doden tegemoet.