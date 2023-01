Israeli’s doden ook nog een 10e Palestijn

Israelische soldaten hebben donderdagavond toch nog de tiende Palestijn van dag doodgeschoten. Het gebeurde in al-Ram (vlak bij Jeruzalem) waar een betoging tegen wat er die dag in Jenin was gebeurd tot ongeregeldheden leidde. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid werd Yousef Yahya Muheisen (22) tijdens de demonstratie neergeschoten met scherpe munitie. Hij werd in zorgwekkende toestand naar het medische complex in Ramallah vervoerd, maar in de loop van de avond overleed hij daar. Door de dood van Muheisen is het aantal dode Palestijnen in de maand januari opgelopen tot 30 en de maand is nog niet eens afgelopen.

Muheisens dood volgde nadat eerder op de dag negen Palestijnen waren gedood bij een inval in het vluchtelingenkamp Jenin. De doodsoorzaken in Jenin waren volgens de artsen in het ziekenhuis in Jenin: één dode doordat zijn schedel was gekraakt door een jeep, vijf doden door schoten door het hoofd (waarbij de hersens uit het hoofd waren geschoten), twee doden door verbranding, één dode (een oudere vrouw) door schoten in de borst en de nek.

Het Palestijnse leiderschap vergaderde donderdagavond onder leiding van president Abbas over de te nemen maatregelen kort nadat er 11 doden waren gevallen (inmiddels 12) in 24 uur. Besloten werd met onmiddellijke ingang de veiligheidscoördinatie met Israel te stoppen. Nu is daartoe al een aantal malen eerder besloten zonder dat de maatregel werd uitgevoerd. Het blijft dus opletten of het dit keer wél wat gaat betekenen. Verder werd besloten onmiddellijk een beroep op de VN-Veiligheidsraad te doen en om protectie te vragen voor het Palestijnse volk tegen de bezettingsstrijdkrachten en de terreur van de kolonisten. Een derde punt was om de daad die in Jenin was gepleegd snel toe te voegen aan de klachten die al eerder waren ingediend bij het Internationale Strafhof in Den Haag.

