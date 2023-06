Israeli’s doden man in Husan en een zesde slachtoffer overlijdt in Jenin

Israelische militairen hebben maandagavond een nieuw slachtoffer gemaakt in de plaats Husan (ten westen van Bethlehem en gelegen naast de nederzetting Betar Illit). Bovendien steeg het slachtoffertal van de veldslag van maandag in het vluchtelingenkamp Jenin van vijf naar zes door het overlijden van een 48-jarige gewonde. Het Palestijnse dodental in 2023 door toedoen van de Israeli’s steeg naar 172.

De man die werd doodgeschoten in Husan was de 20-jarige Zakaria Mohammed Za’oul. Hij werd tijdens confrontaties die uitbraken tussen jongeren en Israelische militairen die het dorp aan de westzijde waren binnengedrongen in het hoofd geschoten. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht maar daar werd de dood geconstateerd. De soldaten vuurden tijdens de confrontaties met scherp en met traangas en flitsbommen. Nog twee anderen werden door scherpe munitie getroffen: één kwam in het ziekenhuis aan met een schot in de maag, de ander met een schot in de nek.

De man die als zesde overleed als gevolg van de incursie van het Israelische leger in het kamp Jenin was de 48-jarige Amjad Aref Jaas. Hij was met een schot in zijn onderbuik in kritieke toestand afgeleverd in een ziekenhuis waar hij later overleed. Jaas was de vader van Wassim Jaas die op 25 januari werd gedood tijdens een bloedbad waarbij 10 mensen in Jenin werden gedood.

Nog twee Palestijnen zijn maandag in een ziekenhuis in Jenin beland met schotwonden. Eén van hen is in kritieke toestand. Soldaten die een checkpoint bij de nederzetting Salem bemanden beweren dat zij met hun auto een ramaanval wilden uitvoeren. Twee soldaten raakten licht gewond. één van hen zou zijn aangereden en de ander liep een verwonding op door scherven van munitie. De soldaten openden het vuur op de auto en lieten aanvankelijk niemand toe om de gewonde Palestijnen te evacueren.

– Uitgelichte afbeelding: By Gilabrand at English Wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12875678