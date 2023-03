Israeli’s doden een man in Tulkarem

Het Israelische leger heeft donderdag, op de eerste dag van de maand Ramadan, het huis belegerd van Amir Imar Abu Khadijeh in het dorp Izbah Shoufa in de regio Tulkarem. Een grote legermacht sloot de toegangswegen en het huis zelf af en hield iedereen en alles tegen. Er waren schoten te horen en het einde van het verhaal was dat Amir Abu Khadijeh bij het ziekenhuis in Tulkarem werd afgeleverd met een schotwond in zijn hoofd die zijn schedel en hersenpan volledig had vernield, plus een schot in zijn onderlijf.

Amir Abu Khadijeh was 25 jaar. Hij was het 90ste slachtoffer van dit jaar van de bezetting, 17 van de slachtoffers waren onder de 18 jaar.

Uitgelichte afbeelding: y diario fotográfico 'desde Palestina', photographer – http://www.desde-palestina.blogspot.de/2012/12/jabalia-refugee-camp.html 3.bp.blogspot.com/-eb9rm2ZHZKQ/UL-9uAmmLtI/AAAAAAAABRY/GMTZVOppLuU/s1600/_MG_5735.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25208069