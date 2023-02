Israeli’s doden een man in Huwwara en maken 13 gewonden in Jericho

Israelische soldaten hebben vrijdagmiddag in Huwwara een 25-jarige man doodgeschoten die volgens hen uit een auto stapte en op hen kwam toerennen. Zij zouden hem hebben toegeroepen te stoppen, maar dat deed hij niet. Een andere versie van het verhaal was dat hij een wapen wilde pakken van één van de soldaten, een vaker gehoorde wilde beschuldiging van het meest morele leger ter wereld. Een dag later werd met vele militaire voertuigen een inval gedaan in het Aqbat Jabr-kamp iets ten zuiden van Jericho. Het leger schoot er 13 mensen neer, van wie drie met levensgevaarlijke verwondingen.

De 25-jarige die werd doodgeschoten in Huwwara was Abdullah Samih Ahmad Qalalwa, de vader van een pasgeboren baby. Hij werkte als landmeter bij de Land Autoriteit van de Palestijnse Autoriteit. Nadat hij was neergeschoten lieten de militairen hem liggen en verhinderden personeel van een ambulance naar hem toe te komen tot hij was doodgebloed. Volgens het leger was hij in zijn been geschoten, maar in het ziekenhuis bleek dat de kogel in zijn borst zat. Abdullah kwam uit het dorp al-Jadida ten zuiden van Jenin.

De inval in het Aqbat Jabr-vluchtelingenkamp kwam kort nadat undercover soldaten een huis hadden omringd. De invasie leidde tot protesten waarop de militairen reageerden met een barrage van scherpe munitie, traangas, flitsgranaten en rubberkogels. Van het omringde huis werden buitenmuren gesloopt en de mensen binnen werden met luidsprekers opgeroepen naar buiten te komen. Vijf mensen werden vervolgens gearresteerd. Op een ander huis werden anti-tankraketten afgevuurd. Vier huizen zouden met behulp van bulldozers zijn verwoest. Het leger slaagde er echter niet in om verdere arrestaties te verrichten omdat Palestijnen de legereenheden onder vuur namen. Tijdens de militaire actie werden ambulances uit het kamp geweerd en één ambulance werd door een legervoertuig beschadigd. Uiteindelijk werden de ernstig gewonden afgevoerd naar het Palestijnse Medische Complex en het Ishtishari-ziekenhuis in Ramallah.

De actie kwam nadat Jericho dagenlang was belegerd en omgeven met wegversperringen omdat de militairen op zoek waren naar de man (of mannen) die schoten had(den) gelost op een restaurant van kolonisten op gestolen grond ten zuiden van Jericho. Tijdens het bezoek van de Amerikaanse minister Blinken was het verder rustig gebleven, maar nu hij weer weg is was het kennelijk tijd voor actie.