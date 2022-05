Israeli’s doden behalve Shireen Abu Taqleh nog iemand

Op de dag dat Al-Jazeera journaliste Shireen Abu Aqleh werd gedood werd in Al Bireh ook de 16-jarige Thaer Khalil Mohammed Maslat door de Israeli’s doodgeschoten. Het Palestijnse ministerie van Gezondhèid maakte zijn dood bekend. Als reden werd gegeven dat hij rechstreeks in zijn hart was geschoten.

Thaer werd geraakt vlakbij zijn school in het gebied van Jebel al-Tawil in el-Bireh. De soldaten die hem doodschoten waren bij de school om de leerlingen af te schrikken met het afschieten van traangasgranaten en scherpe munitie. Thaer werd daarbij in het hart getroffen. Thaer was het tiende kind dat dit jaar werd gedood.

