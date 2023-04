Israeli’s doden 24-jarige bij Beit Ummar

Israeli’s hebben zaterdag een 23-jarige man doodgeschoten die drie soldaten had aangereden bij een checkpoint. Volgens de militairen gaf hij gas toen hij dichtbij was en reed hij een jeep aan. De man werd geïdentificeerd als Mohammed Ra’ed Baradiyeh. Hij werd door andere soldaten in zijn auto doodgeschoten. Medisch personeel dat hem wilde bijstaan werd tegengehouden zodat hij eenzaam doodbloedde, zo meldden omstanders. Hij was een officier van de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit en afkomstig uit het dorp Suris ten noordwesten van Hebron.

Van de drie soldaten die werden aangereden raakte er één ernstig gewond. De twee anderen werden ter plekke behandeld. Door dit incident is het aantal Palestijnen dat door Israeli’s in 2023 werd gedood gestegen tot 92.

In Palestijnse dorpen en steden in Israel woedde intussen een algemene staking als gevolg van de dood van het doodschieten, een dag eerder, van Mohammed al-Osaibi uit Houra. De familie vecht de lezing aan van de politie, dat hij probeerde het pistool te grijpen van een politieman en eist de video’s van veiligheidscamera’s te zien. De polite zegt echter dat er geen opnamen zijn, wat op zijn beurt wordt aangevochten door oud-politiemensen. De staking houdt in dat openbare diensten, scholen en de meeste bedrijven gesloten zijn. Volgens de voorzitter van het Arabische Hoge Follow-up Comité. Mohammed Barakeh, wordt de staking in nagenoeg heel Israel nageleefd.

Ondertussen hielden honderdduizenden opnieuw, en in weerwil van de door Netanyahu aangekondigde tijdelijks stop op de ”juridische hervorming”, zaterdagavond een protestbetoging. Het was de 13e week en alleen al in Tel Aviv waren volgens sommigen 200.000 mensen op de been. Het was opnieuw een parade van massa’s Israelische vlaggen, maar er was nu een nieuw element: sommigen droegen Amerikaanse vlaggen. Daarmee vielen ze de Amerikaanse president Biden bij, die onlangs zei dat Israel ”op de verkeerde weg was” en liet weten dat Netanyahu voorlopig niet zal worden uitgenodigd naar Washington te komen. Rechts had de opmerking van de Amerikaanse president eerder juist aangevallen.

(Foto: wegversperring bij Beit Ummar; Palestine Solidarity Project, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons)