Israel zaait twijfel over zijn luchtaanval op het Ahli-ziekenhuis

Vanzelfsprekend was woensdagmorgen de dodelijke ontploffing bij het Ahli-ziekenhuis in de wijk Zaytoun van Gaza-stad het onderwerp dat het nieuws bleef beheersen. Het verzamelen van de lijken ging woensdag nog verder. Het wordt aangenomen dat het er meer dan 500 zijn. Het ziekenhuis stortte gedeeltelijk in en vloog daarna in brand, Het Palestijnse ministerie van Gezondheid is er zeker van dat het ging om een Israelisch bombardement. Eerder werd ook een UNWRA-school in hetzelfde gebied getroffen waarbij zes doden vielen. Israel zaait echter twijfel met de melding dat het aan ”afzwaaier” betrof van een raket die was afgevuurd door de Islamitische Jihad. Dit was in tegenspraak met een tweet van Naftali Hananya, een media-adviseur van de Israelische premier Netanyahu (met wie hij zeer close is, Netanyahu sprak hem toe bij zijn huwelijk) waarin hij kort na de explosie meldde dat de Israelische luchtmacht het ziekenhuis had getroffen en veel ”terroristen” daarbij waren gedood. Hij verwijderde de tweet vrij snel daarna.

Israel kwam daarna met een video waarin te zien zou moeten zijn dat het een Palestijnse raket zou zijn, waarbij volgens journalisten en anderen met de tijdsweergave zou zijn geknoeid. Bovendien is het buitengewoon onwaarschijnlijk dat een raket van de Islamitische Jihad een dergelijke helse uitwerking kan hebben. Een woordvoerder van Hamas zei op al-Jazeera dat andere Palestijnse raketten het Israelische Ashkelon hebben getroffen en dat de wereld heeft kunnen zien wat daar gebeurde. Israel zegde echter één van zijn befaamde ”onderzoeken” naar de de ware toedracht te zullen uitvoeren.

Het neemt niet weg dat de Israel-lobby wereldwijd de Israelische versie voor waar aanneemt, terwijl er vanuit het Midden-Oosten veroordelingen kwamen. Zo zegde de Jordaanse koning Abdullah zijn geplande ontmoeting met president Biden af. Ook de Egyptische president Sisi zou hier aan deelnemen, evenals de Palestijnse president Abbas. Die zag echter al eerder af van deelname nadat in Ramallah, Nablus, Jenin en andere Palestijnse plaatsen heftige botsingen plaatsvonden met Palestijnse ordetroepen, De protesterende menigte riep om het aftreden van Abbas. Vandaag heeft een algemene staking plaats op de Westoever. Verder waren er veroordelingen van de Israelische aanval van Saudi-Arabië, Turkije, Qatar, Egypte en Canada. De secretaris-generaal van de VN, Guterres, riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza. Vandaag wordt een ontwerp-resolutie van Brazilië daarover in stemming gebracht.

President Biden komt vandaag aan in Israel. Hij is naar verluidt ”woedend en onthutst” over het nieuws van de Israelische aanval op het ziekenhuis, maar schijnt ervan overtuigd te zijn dat ”anderen” het op hun geweten hebben. Hij belde met Abbas om zijn medeleven te betuigen. Op de Westoever werden vannacht 65 mensen van hun bed gelicht. Het totaal aantal arrestanten sinds 7 oktober is nu 750. De Egyptische president Sisi zei gisteren op een persconferentie dat het ”uitgesloten” is dat Egypte Palestijnse vluchtelingen zal gaan hervestigen in de Sinai, Het aantal slachtoffers in Gaza is gestegen tot 3.300 volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Er zijn meer dan 13.000 gewonden.

